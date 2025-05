Enxaqueca: conheça mais sobre os fatores de risco, sintomas e diagnóstico da doença

A enxaqueca é um distúrbio que afeta cerca de um bilhão de pessoas no mundo. Ela pode ser desencadeada por fatores genéticos, mudanças no clima, falta de sono, estresse, fome e até mesmo excesso de cafeína. Um estudo destacou que a enxaqueca com aura é um fator de risco não tradicional para acidentes vasculares cerebrais (AVCs) em pessoas entre 18 e 49 anos. Especialistas enfatizam a importância de tratar e monitorar os padrões de dor, além de adotar mudanças no estilo de vida, como ajustes na alimentação e no sono, para prevenir complicações mais graves.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!