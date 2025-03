Ladrões invadem sítio com idosos e filha cadeirante e fogem com produtos roubados em Minas Gerais

Dois idosos e a filha, que é cadeirante, foram rendidos por cinco homens encapuzados e armados em Minas Gerais. O crime ocorreu quando a idosa abriu a porta de casa para alimentar os gatos. As vítimas, incluindo um idoso de 72 anos, foram trancadas em um quarto enquanto os ladrões roubavam aliança, corrente de ouro, talão de cheque, e outros produtos, fugindo com a caminhonete da família. A caminhonete foi abandonada e recuperada a 200 metros do local do assalto. Antes de saírem, os criminosos entregaram as chaves às vítimas pela janela, permitindo que chamassem a polícia.



