Polícia prende sete suspeitos de aplicar golpes com falsas pousadas e hotéis em Pirenópolis (GO)

Uma operação prendeu sete pessoas suspeitas de aplicar o golpe das falsas pousadas em Pirenópolis (GO). Os criminosos criavam páginas na internet simulando reservas em hotéis e pousadas. As vítimas eram direcionadas a entrar em contato via WhatsApp com os golpistas que enviavam contratos falsos. Pelo menos 62 pessoas do Distrito Federal foram afetadas. Donos de estabelecimentos locais alertam sobre a importância da verificação dos sites antes de realizar reservas.



