Polícia realiza megaoperação para cumprir 60 mandados de prisão em São Paulo

A Polícia de São Paulo realiza uma operação para cumprir 60 mandados de prisão. Até o momento, cinco pessoas foram detidas. As investigações envolvem diversos crimes, como roubos contra o patrimônio e inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. A Justiça avaliará, caso a caso, a manutenção da prisão ou a liberação dos detidos, que estão sendo encaminhados a um centro provisório na região metropolitana.



