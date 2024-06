Alto contraste

Rodrigo Faro recebe um participante no palco para ajudá-lo a reconquistar o seu amor. O primeiro passo é mandar nosso repórter atrás da pessoa que será pedida de volta. A partir daí, mostramos toda a história do casal que está separado, com comentários dos convidados famosos, que também participam de dinâmicas relacionadas ao tema amor. No final, Faro revela se a pessoa veio ou não ao palco, e se aceita o participante de volta.