Roberto Cabrini viaja ao RS e coapresenta o Jornal da Record desta segunda (6)

Cabrini acompanha a operação que ajuda as vítimas da tragédia (Divulgação/RECORD)

A RECORD acompanha o impacto das chuvas no Rio Grande do Sul desde o início, na semana passada, com atuação da equipe local e com o apoio de enviados especiais. E Roberto Cabrini embarcou para o Rio Grande do Sul, de onde vai coapresentar o Jornal da Record desta segunda-feira (6) para mostrar as últimas notícias sobre a tragédia climática e também irá realizar reportagens especiais sobre a tragédia que assola o estado.

O jornalista viajou em um avião da FAB. Os custos equivalentes ao deslocamento da equipe serão doados para o canal oficial SOS Rio Grande do Sul, que reúne recursos que serão revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

Cabrini se junta a uma ampla equipe mobilizada pela RECORD, como os enviados especiais Lúcio Sturm, Romeu Piccoli e Dionísio Freitas, que trabalham no local desde quinta-feira (2). E também o comandante Jair Barbosa, que chegou no Rio Grande do Sul no domingo (5) com o helicóptero da emissora, para mostrar do alto o impacto da maior enchente da história do estado.

Na foto com Cabrini está o Tenente Coronel Garcez, comandante da operação que envia suprimentos básicos, equipamentos e materiais para a montagem de hospitais de campanha.

Acompanhe o Jornal da Record para ficar por dentro de tudo.