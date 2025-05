Felipe Andreoli apresenta o Love & Dance Formato mistura paquera e dança e promete encantar o público da RECORD Love & Dance|Do R7 14/05/2025 - 19h11 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h11 ) twitter

Ao lado de Rafa Brites, Felipe Andreoli comanda o Love & Dance Antonio Chahestian/RECORD

Felipe Andreoli é paulistano, tem 45 anos e é casado com Rafa Brites, com quem tem dois filhos. Jornalista e apresentador, ele começou a carreira na RECORD com apenas 19 anos.

Depois, teve passagens pela Rede Gospel, TV Cultura e Band, onde trabalhou no esporte e fez sucesso ao integrar o time do programa CQC. Andreoli também foi da turma do Desimpedidos, no YouTube. Atuou como repórter do Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, e participou do Mais Você e do Esporte Espetacular, comandando, ainda, o Globo Esporte SP.

Em 2025, em seu retorno à RECORD, Felipe comanda, ao lado de Rafa Brites, a sétima temporada do Power Couple Brasil e os programas Love & Dance e Game dos 100.

O Love & Dance estreia em junho na tela da RECORD!