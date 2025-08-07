Marco Luque leva seus palpites para o palco do Love & Dance
Ao lado de Marisa Orth, o humorista é comentarista fixo do programa
Nascido em São Paulo, Marco Luque é ator, humorista e apresentador. Formou-se em Artes Plásticas, mas também fez carreira no futebol, quando foi atleta do Esporte Clube Santo André e dos times espanhóis Club Deportivo Numancia e Rayo Vallecano.
Quando decidiu seguir no mundo artístico, atuou na peça Terça Insana e no seriado Carga Pesada. Já no humor, conquistou o público com o stand up Tamo Junto.
Na televisão, fez parte da famosa bancada do CQC, na Band, e integrou o elenco da Escolinha do Professor Raimundo e do Zorra.
Em matéria de amor, ele também é experiente! Em 2025, se casou com a maquiadora Jéssica Correia e teve como padrinhos da união o casal Rafa Brites e Felipe Andreoli.
Luque participou da estreia do Love & Dance. Agora, ao lado de Marisa Orth, o humorista é comentarista fixo do programa, que vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD!