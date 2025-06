Meu Pedaço de Pecado

Para fechar com chave de ouro, uma canetada do João Gomes: "Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu". Agora corre para o Spotify e aproveite a trilha completa do Love & Dance! Não se esqueça: o dating show vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Reprodução/PlayPlus