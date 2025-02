Conheça mais sobre o The Love School - Escola do Amor Comandado por Renato e Cristiane Cardoso, o programa é exibido aos sábados, a partir do meio-dia, na RECORD Love School Escola Amor|Do R7 26/04/2024 - 11h14 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato e Cristiane Cardoso comandam o The Love School - Escola do Amor aos sábados, a partir do meio-dia, na tela da RECORD

No dia 19 de novembro de 2011, sábado, ao meio-dia, a RECORD estreou o programa The Love School — Escola do Amor, ao vivo.

Um dos grandes diferenciais foi a interatividade dos apresentadores com o público, por meio do e-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram e até mesmo respondendo perguntas enviadas pelos telespectadores.

Cris e Renato Cardoso estão casados há mais de 30 anos, têm um filho e uma neta. Eles moraram nos Estados Unidos por muitos anos, onde apresentavam palestras direcionadas aos casais. Com o grande sucesso do curso Casamento Blindado, que nasceu em Houston no Texas, ele acabou vindo para a TV aberta no Brasil.

A chegada dos “professores” à telinha trouxe conselhos eficazes para ajudar solteiros e comprometidos a alcançarem ou manterem o relacionamento feliz, e também driblarem as adversidades do cotidiano. Eles contam que o casamento é como uma dança, “ambos devem aprender e praticar em sincronia”.

A “aula” é divertida e traz assuntos variados, avalia e orienta casais no quadro Laboratório, e ajuda anônimos e até famosos a praticarem o que eles chamam de “Amor Inteligente”.

O The Love School - Escola do Amor, o lugar onde você aprende na prática as questões que verdadeiramente importam na vida amorosa.