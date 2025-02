Conheça os apresentadores do The Love School - Escola do Amor Programa vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia, na RECORD Love School Escola Amor|Do R7 10/02/2023 - 21h51 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h14 ) twitter

Renato e Cristiane Cardoso comandam o The Love School - Escola do Amor aos sábados, a partir do meio-dia, na tela da RECORD Demétrio Koch/RECORD

Renato e Cristiane Cardoso casaram-se em 1991 e, depois, foram morar nos Estados Unidos. Em uma jornada de 20 anos, viveram em três países e fizeram palestras em mais de 30, sempre trabalhando em acompanhamento e aconselhamento de casais.

Além de ministrarem cursos e palestras sobre relacionamento conjugal, são apresentadores do programa The Love School - Escola do amor, exibido semanalmente na RECORD.

Renato é educador familiar e matrimonial, certificado pelo National Marriage Centers de Nova York, nos Estados Unidos. Cristiane é autora dos best-sellers A Mulher V e Melhor do que Comprar Sapatos. A última obra do casal é o livro 120 Minutos Para Blindar Seu Casamento. São autores também de Casamento Blindado, que está entre os livros de autoajuda mais vendidos do país.

Em ambos os livros, Renato e Cris dão orientações práticas para aqueles que reconhecem o valor da vida conjugal e desejam resguardá-la do risco da separação.