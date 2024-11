The Love School - Escola do Amor aborda o tema ‘Coração de Pedra’ No programa deste sábado (9), os professores Renato e Cristiane Cardoso contam a história do casal José e Cristina como exemplo de relacionamento Love School Escola Amor|Do R7 07/11/2024 - 10h24 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato e Cristiane Cardoso falam sobre pessoas com 'coração de pedra' no relacionamento Divulgação/Demétrio Koch

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (9), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: Coração de Pedra. Para ilustrar, os professores compartilham a história de José e Cristina. José teve uma vida amorosa instável. Inicialmente, tentou fazer com que alguns relacionamentos dessem certo, mas nenhum durava mais de seis meses. Desiludido com o amor, passou a ter uma vida promíscua. Foi quando conheceu Cristina.

O casamento deles foi turbulento, com muitas brigas e a presença de amantes por parte dele. José bebia demais e saía com garotas de programa. Antes de conhecê-lo, Cristina também teve vários relacionamentos, mas nenhum deles era sério. Ela se sentia insegura e tinha muito ciúmes de José. As discussões se tornaram comuns, e, sem entender a situação, a esposa se fechou em si.

Em meio a tantas discussões, ela conheceu as palestras e passou a frequentá-las. Depois de um tempo, José também decidiu participar e, hoje, vivem um relacionamento com mais amor e compreensão.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.