The Love School - Escola do Amor ajuda casais que precisam ‘pisar em ovos’ com o cônjuge No programa deste sábado (1°), os professores Cristiane e Renato Cardoso falam sobre escolher os parceiros por motivos errados

Cristiane e Renato Cardoso debatem sobre as dificuldades de apontar erros no relacionamento (Demétrio Koch/RECORD)

No The Love School - Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (1°), Cristiane e Renato Cardoso falam sobre as dificuldades de apontar os erros do outro no relacionamento.

Embora o amor e a admiração entre o casal sejam importantes, eles não são suficientes para a construção de uma família totalmente saudável. A compatibilidade é muito importante.

Infelizmente, grande parte das pessoas escolhe os seus parceiros pelos motivos errados. É comum, por exemplo, deparar-se com relacionamentos planejados com base em ideais e expectativas incoerentes com a realidade.

Sobre este assunto, os professores contam a história de Katia e Joilson. Eles se conheceram muito jovens e logo se casaram. Os primeiros cinco anos de união foram bem tranquilos, até o nascimento do primeiro filho do casal. Katia passou a exercer apenas o papel de mãe, dedicando-se única e exclusivamente ao filho. Já Joilson começou a sentir muito ciúmes da esposa e, a partir de então, o relacionamento virou um inferno. Ele a xingava, humilhava, ofendia e acabou cometendo traição. Ela ficou muito carente, revoltada, e se vingou se relacionando com o melhor amigo do marido. E ele ficou sem chão. Foi quando Katia passou a frequentar a Terapia e, mesmo insistindo muito para Joilson acompanhá-la, ele teimava em não aceitar.

O casal passou a viver de uma maneira que precisava ficar “pisando em ovos” com o cônjuge, pois, uma palavra errada, no momento errado, tornava-se em discussão, brigas e agressões.

Os momentos a dois se transformaram em um verdadeiro campo de batalha, e por não se entenderem, os problemas resultaram em traições.

Mas Renato e Cristiane Cardoso entram em ação e ensinam como salvar o casamento que enfrenta este problema.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.