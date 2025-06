Documentário ‘A Folha - Tradição e Tráfico’ já disponível no PlayPlus Produção original mostra a luta silenciosa dos povos indígenas que vivem na Cordilheira dos Andes para retomar o controle sobre o cultivo da folha de coca Novidades no PlayPlus|Do R7 25/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h37 ) twitter

A produção mostra a resistência indígena diante da força do narcotráfico pelo domínio das plantações de coca Divulgação/RECORD

O crime organizado na Bolívia ameaça uma tradição milenar do país, e os povos indígenas que vivem na Cordilheira dos Andes travam uma luta silenciosa para retomar o controle do cultivo da folha de coca, planta considerada sagrada e essencial à cultura e modo de vida local. Este angustiante cenário é tema do novo documentário do PlayPlus, A Folha - Tradição e Tráfico.

A produção original do streaming da RECORD mostra a resistência indígena diante da força do narcotráfico pelo domínio das plantações de coca. Para os povos nativos, a planta tem funções medicinais e mascar a folha ajuda a suportar os efeitos da altitude, além de simbolizar um costume ancestral.

O documentário do PlayPlus mostra que a área de cultivo da folha na Bolívia aumentou significativamente nos últimos anos, impulsionada por políticas durante o governo de Evo Morales. Líderes do povo Yunga, um dos mais tradicionais do país, acusam o ex-presidente de ter “cocalizado” o país, favorecendo a expansão das plantações sem o devido controle.

Apesar de possuir propriedades medicinais e estar presente em diversos produtos alimentícios, a folha de coca é classificada como planta psicotrópica, e o transporte internacional é considerado crime. Mas agricultores da região do Chapare vendem a folha para dezenas de mercados clandestinos controlados pelo tráfico de drogas.

A Folha - Tradição e Tráfico descortina o embate entre povos originários, que querem preservar sua cultura, e o avanço do crime organizado, que transformou antigas terras indígenas em plantações voltadas à produção de cocaína.

