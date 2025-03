O Hospital: novo episódio traz histórias de luta e resiliência A segunda temporada já está disponível no PlayPlus e apresenta casos desafiadores e marcantes Novidades no PlayPlus|Do R7 18/03/2025 - 14h14 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h14 ) twitter

Novo episódio de 'O Hospital' traz superação e medicina de ponta Divulgação/RECORD

O quinto episódio da segunda temporada da série O Hospital, já disponível no PlayPlus, apresenta duas histórias marcantes de superação e avanços médicos que destacam a jornada de pacientes que enfrentaram desafios extremos e encontraram na medicina a esperança para recomeçar.

O médico que virou paciente

Aos 28 anos, o médico João Victor Costa, especialista em reposição hormonal, conhece de perto os desafios da reabilitação física. Natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, ele já passou por duas cirurgias para tratar lesões musculares e, agora, encara um novo procedimento no Hospital Moriah, na capital paulista.

Tudo começou em 2023, quando João rompeu o músculo do bíceps durante um treino de jiu-jitsu. Após a cirurgia, veio outro problema: um rompimento parcial do tríceps, tratado com um procedimento inovador que utilizou células-tronco. Mas o maior desafio surgiu no final de 2024, quando, durante um exercício de supino, ele sofreu uma lesão grave que rompeu completamente o músculo peitoral. Agora, ele passará por uma reconstrução do tendão utilizando um enxerto de banco de tecidos.

‌



Sob os cuidados dos ortopedistas, Dr. José Carlos Garcia Jr. e Dr. Paulo Muzy, João enfrentará sua terceira cirurgia com determinação.

Da luta contra a Covid-19 ao câncer de mama: uma jornada de resiliência

‌



A dentista e influencer Raquel Chicarelli, de 42 anos, viveu um dos períodos mais difíceis de sua vida ao ser internada com Covid-19, em setembro de 2020. Mesmo sem comorbidades, ela enfrentou complicações severas que comprometeram seus pulmões, resultando em 30 dias de internação, sendo 20 na UTI e 16 intubada. Quando recebeu alta, Raquel teve que reaprender a andar e a realizar atividades básicas após perder 25 quilos.

Mas os desafios não pararam por aí. Em setembro de 2023, Raquel foi diagnosticada com dois carcinomas na mama, passando por cirurgia e 15 sessões de radioterapia. Seis meses após o tratamento, um novo câncer foi descoberto, levando-a a uma difícil decisão: a escolha entre uma quadrantectomia ou uma mastectomia total. Raquel optou pela mastectomia dupla, determinada a vencer a doença mais uma vez.

‌



O episódio mostra não apenas os avanços da medicina moderna, mas também a força dos pacientes que enfrentam desafios extremos. Com tratamentos de ponta e histórias inspiradoras, a série mostra como a ciência e a determinação humana podem caminhar juntas na busca pela cura.

