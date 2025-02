O Hospital tem cirurgia robótica para a retirada de tumor na próstata no segundo episódio da nova temporada A produção já está disponível no PlayPlus e conta ainda a história de uma mulher com perfuração no esôfago, e que passou por um moderno tratamento com pressão a vácuo Novidades no PlayPlus|Do R7 04/02/2025 - 15h33 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h33 ) twitter

O segundo episódio da nova temporada da série O Hospital já está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD. Desta vez, a produção realizada pelo jornalismo da emissora, acompanhou duas histórias distintas, ambas cheias de tensão, expectativa e emoção.

No primeiro caso, o policial militar aposentado Silvio de Assis Pereira, 56 anos, de Andradina (MS), chega ao hospital Moriah, em São Paulo, após ser diagnosticado com câncer de próstata com alta possibilidade de metástase.

No caso de Silvio, a cirurgia para a retirada do tumor é a única saída e o médico explicou que a operação com mais benefícios é a robótica, menos dolorida e mais eficaz. “Se é hereditária, eu não sei. Agora é operar, para erradicar. Posso morrer uma hora com essa doença, mas não por causa da próstata”, diz Silvio se referindo ao mesmo problema que acometeu seu pai, anos atrás.

A segunda história abordada neste episódio de O Hospital, é um caso de emergência. Luara Sampaio de Moura chegou ao Hospital Moriah com o esôfago perfurado após se engasgar com um pedaço de frango. Durante a internação, de mais de 10 dias em um leito da UTI, ela ainda fez outra descoberta sobre sua saúde: uma doença crônica chamada esofagite eosinofílica, que é a alergia a certo tipo de alimento, o que provoca uma inflamação no aparelho digestivo.

Luara precisou ficar um longo período sem comer e sem beber água e se emociona ao falar sobre isso. “Vieram me perguntar qual é o meu desejo: é beber água, um copo de água. Estou sem tomar água, sem comer nada, há quase 15 dias. Não é nem fome que estou, mas sede...”, pontua a paciente, que passa por uma terapia com pressão a vácuo para cicatrizar o furo no esôfago.

Medo, superação e fé na plena recuperação. Os desfechos desses dois casos, do Silvio e da Luara, estão no novo episódio da segunda temporada da série O Hospital, já disponível no PlayPlus, assim como a primeira temporada da produção.

