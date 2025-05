RECORD prepara cobertura especial do Festival Cannes Lions 2025 Projeto multiplataforma inclui o lançamento de documentário sobre o festival para o PlayPlus Novidades no PlayPlus|Do R7 29/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h38 ) twitter

Festival Cannes Lions 2025 recebe cobertura massiva da RECORD Reprodução/Facebook

Em junho será realizada a próxima edição do Festival Cannes Lions 2025 e, pela primeira vez, a RECORD terá presença massiva no evento, com uma cobertura totalmente diferenciada que inclui parcerias exclusivas e a produção de um grande documentário. Neste ano tão especial para o Brasil, que irá receber o prêmio de “País Mais Criativo do Mundo”, a RECORD assume o compromisso de traduzir o festival, o maior e mais respeitado do setor, como nenhum outro veículo, oferecendo uma rara leitura de dentro para fora – não apenas dos palcos e premiações, mas dos bastidores, decisões editoriais, debates culturais e transformações estratégicas que movem o Cannes Lions.

“A presença da RECORD no festival vem para reforçar o momento que estamos passando. É a ocasião perfeita para mostrarmos aos parceiros, agências e anunciantes, a nossa atual fase, que inclui novas atrações, novos comunicadores, novas oportunidades multiplataforma e uma conexão profunda e genuína com o Brasil”, disse o superintendente comercial da RECORD, Alarico Naves, que também estará em Cannes.

O projeto é o maior já realizado até então para a TV aberta e levará as informações mais importantes do evento a todos os brasileiros, profissionais da área e do público em geral, com profundidade e relevância, na televisão e demais plataformas, portal R7, PlayPlus e principais redes sociais. Para cada um dos cinco dias do festival, entre 16 e 20 de junho, estão programadas temáticas e ações específicas, realçando a participação nacional, que tantas vezes fez história em Cannes.

Foram criados diversos formatos para essa cobertura, que a tornam abrangente e diferenciada. O projeto inclui um minidocumentário, a ser lançado antes do início do evento, que irá abordar a história do festival e também mostrar como a RECORD realizará este trabalho, destacando os principais temas do setor e as tendências criativas do mundo. A produção será disponibilizada em multiplataforma, assim como toda a cobertura da emissora.

‌



Haverá ainda entrevistas com CEOs e CMOs do Brasil e de outros países, reportagens exibidas diariamente na programação da RECORD com o apoio de correspondentes internacionais, conteúdos de criadores digitais, ativações especiais para engajamento do público, e ainda pílulas diárias produzidas em tempo real para a rede de parceiros. Para finalizar, um documentário completo sobre a edição deste ano será produzido exclusivamente para o PlayPlus.

A cobertura terá ainda uma parceria inédita com José Papa Neto, ex-CEO de Cannes Lions e um profundo conhecedor do festival. “A RECORD é o Brasil que pulsa, que fala a todos, em qualquer canto. Levar essa potência para o evento, no ano em que o país é o centro da criatividade mundial, é dar visibilidade global a essa voz. Já estive à frente de Cannes e agora, junto com a RECORD, mostraremos toda essa força”, ressalta o executivo.

‌



Enquanto o jornalismo da RECORD irá destacar tendências, movimentações do mercado, declarações e dados oficiais, além de buscar as melhores histórias, José Papa tem uma participação especial neste projeto, produzindo narrativas autorais com a profundidade e o embasamento que a experiência como ex-CEO do festival lhe permite. Ele entrevistará executivos líderes do setor, criativos e jurados, além de contar histórias inspiradoras de cases atuais ou que marcaram a história, além de curiosidades e experiências do Palais e arredores.

O ineditismo desta grandiosa cobertura para Cannes Lion desenvolvida pela RECORD traduz a relevância da emissora como um player de competitividade internacional. Ao mesmo tempo, em que celebra o protagonismo do Brasil no festival e a importância deste que é o maior palco mundial da publicidade, marketing e indústria criativa. “Representaremos a RECORD e o talento nacional com a experiência de uma emissora que é um retrato do país e do quanto podemos oferecer”, conclui Henrique Collor, diretor comercial da RECORD.

