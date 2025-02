Segunda temporada da série O Hospital estreia com episódio sobre cirurgias bariátricas A produção retorna com novas e emocionantes histórias de médicos e pacientes de um grande hospital de São Paulo Novidades no PlayPlus|R7 21/01/2025 - 18h05 (Atualizado em 21/01/2025 - 18h05 ) twitter

Acompanhe a Dra. Ana Olga Nagano e as emocionantes histórias de seus pacientes em O Hospital, disponível no Playplus Divulgação/RECORD

A série documental O Hospital, produzida pelo jornalismo da RECORD, está de volta em uma segunda temporada, com novas histórias que mostram a rotina de médicos e pacientes no Hospital Moriah, em São Paulo. E o primeiro episódio, que tem como tema três casos de cirurgia bariátrica, já está disponível no PlayPlus.

Nesta estreia da nova temporada, a Dra. Ana Olga Nagano, cirurgiã do aparelho digestivo e diretora do Instituto de Obesidade e Diabetes do Hospital Moriah, mostra a trajetória de três pacientes que, mesmo com perfis muito diferentes, precisam de intervenções semelhantes.

O primeiro caso abordado neste episódio da série é o de Domingos Vasconcelos Costa, de Macapá (AP). Ele busca a cura de um quadro grave de diabetes tipo 2 e passará pela cirurgia metabólica, semelhante à bariátrica, mas indicada para problemas como o dele.

Há anos, Domingos sofre com o descontrole da doença, o que lhe trouxe hipertensão e desconfortos que afetam seu dia a dia. Roberto já realizou outras cirurgias, mas desta vez será submetido a um procedimento realizado pelo robô da Vinci, controlado por meio de um console pela doutora Ana Olga.

Outra história que está nesta estreia da segunda temporada de O Hospital é a da comerciante Roberta Guimarães, de Limeira (SP). Aos 43 anos, ela tem obesidade grave, pesa cerca de 140 kg, mais da metade desse total é gordura, e se cansa com muita facilidade. “A expectativa é grande, a ansiedade também, não sei se por causa dessa obesidade, ela é meio introspectiva”, diz o pai de Roberta, Fernando Gullo Guimarães, emocionado.

Roberta nunca havia pensado em fazer a cirurgia bariátrica até receber da Dra. Ana Olga a indicação para o procedimento que pode melhorar os problemas da tireoide, coluna e diabetes. Ela agora sonha em emagrecer e ter de volta qualidade de vida.

Já o terceiro caso é o da psicoterapeuta Simone Diniz, de 40 anos. Com um quadro de obesidade, ela tem pedras na vesícula, e sintomas como refluxo, colesterol alto, Síndrome de Hashimoto, além de sofrer com incômodos do sobrepeso, como dores nas articulações e gordura no fígado. Ela passará pela sexta cirurgia e, dessa vez, realizará um combo de cinco procedimentos indicados pela médica: gastroplastia com bipartição intestinal, colecistectomia, herniorrafia umbilical e herniorrafia de hiato.

Com a intervenção, Simone espera que a perda de 30% do seu peso gere mais ânimo, menos dores, melhore a qualidade de vida e ela passe a ver o exercício físico como algo saudável.

Os resultados dessas cirurgias e o final da história de cada um desses pacientes está no primeiro episódio da segunda temporada de O Hospital, disponível no PlayPlus. A primeira temporada da série já está disponível.