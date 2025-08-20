Momento fofura! Dani Moreno demonstra amor pelos animais em fazenda
No ar em Paulo, O Apóstolo, atriz registra visita e carinho pelos bichos
Dani Moreno é uma apaixonada pelos animais. E em um TBT recente no Instagram, a Priscila de Paulo, O Apóstolo relembrou sua visita a uma fazenda que resgata bichos como vacas, cavalos e porcos.
Nos comentários, a atriz foi elogiada pela sua iniciativa.
Confira os registros:
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
Elenco comenta final das gravações:
