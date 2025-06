André Marinho e Lucas Selfie analisam jogo de Eike | PowerCast

Lucas Selfie comentou com Drika e André Marinho sobre o fato de Eike estar recalculando a rota no jogo depois das últimas eliminações. O cantor disse que o marido de Nat “sentiu o golpe” com a saída do casal Bilu e de Bia e Gui.



