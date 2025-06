Andreia de Andrade sugere a saída de Gretchen para movimentar o jogo | PowerCast

Durante o Powercast desta segunda-feira (19), Andreia de Andrade comentou que, de uma hora para a outra, Gretchen mudou sua postura e sugeriu que a cantora poderia ser eliminada para ver como seria o jogo. "O que vai acontecer? Quem vai ser o treteiro da casa?", completou a ex-participante do Power Couple. Por outro lado, Lucas Selfie diz que essa postura de Gretchen pode não durar muito. "Eu acho que ela não segura por muito tempo não", completou o apresentador.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.