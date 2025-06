Convidados comentam sobre treta de Dhomini com Carol | PowerCast

Lucas Selfie perguntou aos convidados sobre a opnião deles com relação a briga entre Carol e Dhomini. Andressa Ganacin disse que quando viu tudo o que aconteceu, foi um choque. "Todo o grupão acolheu o Dhomini. Eu não vi ninguém chegando na Carol e perguntando: Como você está?", disse a influenciadora. "Ele poderia ter resolvido aquilo, poderia ter falado milhões de coisas pra ela, mas assim, na baixa", completou Andressa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.