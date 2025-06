'Ele se perdeu muito nos argumentos dele', diz Andressa sobre Everton | Discutindo a Relação

Ainda sobre personagens do Power Couple que eles gostam, os convidados comentaram sobre Emilyn e Everton. Para Andressa e Nasser, eles têm seus momentos, mas que Neguinho, em alguns momentos, perde a mão. "Podia reclamar que não lava, mas pô, debochou da profissão do cara, falou de miss de uma forma completamente pejorativa. Então ele se perdeu muito", disse Andressa. Já para Nasser, o deboche o apresentador de rodeio é sensacional para o programa. "Precisa ter esse veneninho, essa coisinha boa", completou o empresário.



