Lucas Selfie recebeu nesta segunda (12) Jenny Prioli e Bárbara Saryne no primeiro episódio do PowerCast. Eles falaram sobre as dinâmicas do programa, o primeiro casal eliminado e o que rolou nos primeiros ciclos. Veja!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.