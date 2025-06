Selfie e convidados comentam os últimos acontecimentos na Mansão no primeiro episódio do PowerCast

No PowerCast desta segunda-feira (12), Lucas Selfie comandou um bate-papo com Jenny Prioli e Bárbara Saryne sobre os momentos mais recentes do Power Couple. Os convidados comentaram a repercussão do "rançômetro" apresentado por Giovanna e Diego dentro da Mansão Power, as estratégias na escolha da herança da DR e a Prova das Mulheres do primeiro ciclo, que desafiou as duplas a reconhecerem a caligrafia em meio à tecnologia. Veja!



