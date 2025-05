Andressa Ganacin diz que estratégia de Carol é inteligente | PowerCast

No PowerCast desta segunda (26), Lucas Selfie conversou com Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues. Questionados se o casal já tem alguma dupla preferida, Andressa disse que agora os participantes estão se soltando e aparecendo para o jogo, mas que Carol tem carregado a dupla com Radamés. "Ela tá sabendo visualizar bem, ela tá sabendo cutucar, instigar. O Dhomini saiu do prumo por conta dela e eu gosto dessa energia que ela traz", disse a empresária. Por outro lado, Nasser acredita que Rayanne e Victor podem surpreender: "Eles são personagens que ainda podem crescer mais. A Rayanne é uma mulher muito forte e se comunica muito bem", disse Nasser.



