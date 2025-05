Selfie e convidados analisam pós-eliminação, "plantas" e treta Gretchen x Talira | PowerCast

No PowerCast desta segunda-feira (12), Lucas Selfie recebeu Jenny Prioli e Bárbara Saryne para debater os últimos acontecimentos do Power Couple. As convidadas analisaram o comportamento de Giovanna e Diego após a eliminação, tanto na Cabine de Descompressão quanto no Especial Selfie Service Live do Eliminado na última sexta-feira (9). Além disso, discutiram sobre quais casais dentro da Mansão Power poderiam ser considerados "plantas" por sua discrição no jogo. O bate-papo também abordou os posicionamentos e as atitudes na continuação da treta envolvendo Gretchen e Talira.



