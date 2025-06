Diego Schueng fala da trajetória de Adriana e Dhomini | Discutindo a Relação

Lucas Selfie recebeu Diego Schueng e Letícia Sena no episódio desta segunda-feira (9) do podcast Discutindo a Relação. Eles conversaram sobre a trajetória de Adriana e Dhomini no jogo e se existe a chance do casal chegar na final do programa. O apresentador, ainda, ressaltou que além desse casal, Carol e Radamés são outra dupla forte na competição.



