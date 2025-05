Casais seguem discutindo após a votação: 'Vocês gostam de oprimir' | Power Couple

Mesmo após o pedido de Rayanne para que os casais se respeitassem durante a convivência, a discussão perdurou. Em dado momento, após Rayanne pedir para que Emilyn não olhasse para ela com sarcasmo, Everton retrucou: "É o olhar dela! Vocês gostam de oprimir". Porém, na sequência, Rayanne e Victor, incrédulos, rebateram dizendo que eles estão sendo oprimidos todos esses dias. Por fim, a solução foi simples. "Vivam no canto de vocês, a gente vive no nosso e está tudo certo", disse Rayanne.



