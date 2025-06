Dhomini analisa voto de Carol e Radanés: 'Não teve coragem de votar em nós' | Power Couple

Antes mesmo de se levantarem da cama nesta quinta-feira (26), Adriana e Dhomini conversaram sobre a votação da noite de quarta (25): "Covardia do Radamés, não teve coragem de votar em nós", afirmou Dhomini. Já Adriana completou que Carol e Radamés optaram por esse voto para se livrar da DR, porém "eles falam e fazem outra coisa".



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.