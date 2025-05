'Se você quer falar, pensa', diz Victor para Everton em conversa | Power Couple

Mais uma vez, a conversa entre Emilyn, Everton, Rayanne e Victor foi sobre o Quebra Power de domingo (18). Para o ator, algumas coisas que Everton disse pegaram no pessoal e fugiu do jogo: "É a mesma coisa se eu falasse que você é um catador de latinha falido, que você é um empresário falido, um apresentador falido". "Você esta julgando algo de uma profissão de alguém que lutou a vida inteira", completou o ator. Por fim, Rayanne sugeriu que, pelo menos, eles tenham educação para conviver.



