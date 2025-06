Dhomini alfineta Carol sobre atitudes na Mansão: 'Todo mundo abaixa a cabeça para você' | Power Coup

Depois de semanas em silêncio, Dhomini finalmente falou com Carol sobre as situações da Mansão. "Todo mundo abaixa a cabeça pra você, e eu fui o único que gritei com você", disse o empresário. "Você não pode nem imaginar o fardo que eu já carreguei", retrucou a judoca. Após isso, o clima no Quebra-Power esquentou e o debate entre os casais escalonou. Na sequência, Tali e Rafa apontaram Nat e Eike como principal embate dentro da Mansão.



