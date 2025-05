Gretchen e Esdras descobrem segredo das Esferas do Poder | Power Couple

A dinâmica do Power Couple teve uma mudança drástica no ranking, com o Giovanna e Diego caindo para a última colocação, pela segunda vez, e garantindo novamente a vaga na DR. Em paralelo, Gretchen e Esdras descobriram os poderes das esferas que conquistaram. Essa nova vantagem estratégica para o casal Gresdras pode influenciar significativamente os rumos do jogo e as próximas eliminações na Mansão Power.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!