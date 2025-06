Briga com famosa e atraso: Rafa Britis e Andreoli fazem revelações bombásticas Os apresentadores do Power Couple opinaram para valer na brincadeira nas redes sociais Novidades|Do R7 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Rolaram caras e bocas no vídeo Reprodução/Instagram

Rafa Brites e Felipe Andreoli divertiram os fãs na internet com um vídeo sobre situações corriqueiras e um tanto polêmicas. Os apresentadores do Power Couple Brasil opinaram sobre violação de plataforma de música, paciência com atrasos, barulhos e muito mais. Se liga!

A primeira situação hipotética foi alguém chamando para uma conversa rápida, mas que vira um desabafo longo e cheio de problemas. Felipe foi certeiro: “Cilada, nunca é rapidinho!”. Já Rafa, disse que com certeza atenderia a pessoa.

Rafa leu a segunda situação: “Quanto tempo você suporta uma pessoa mastigando e fazendo barulho sem questionar essa amizade?” A cara de Andreoli entregou a resposta, e ele contou que odeia esse tipo de barulho no cinema. Rafa revelou: “Felipe já arranjou briga com uma pessoa famosa no cinema porque [ela] não parava de falar!”

A terceira questão pegou em uma ferida da apresentadora: “Quando você diz que está chegando, está realmente perto?” O marido disse que ela nunca está pronta cedo: “Vai demorar mais uma hora”, brincou.

Por último, os apresentadores responderam se deixam um amigo violar o algoritmo da plataforma de áudio, escolhendo alguma música aleatória. Andreoli respondeu com cara fechada: “Absurdo!” E Rafa explicou que o marido não deixa nem os filhos usarem sua conta na plataforma, pois não quer sugestões indesejadas, como “Atchim & Espirro” aparecendo nas suas playlists.

Curtiu essa DR do casal?

Assista:

