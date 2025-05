Cabine de Descompressão recebe o casal eliminado do Power Couple nesta quinta (29) Expert em realities, Lucas Selfie comanda a atração com a primeira conversa dos participantes após o confinamento; não perca! Novidades|Do R7 29/05/2025 - 19h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Qual casal você quer ver na conversa com Selfie? Reprodução/PlayPlus

A dupla eliminada do Power Couple Brasil nesta quinta (29) vai direto para a Cabine de Descompressão, atração comandada por Lucas Selfie e exibida com exclusividade pelo PlayPlus.

Dessa vez, disputam a preferência do público os casais Bia e Gui, Emilyn e Everton, Tali e Rafa. Já votou no seu favorito?

Duas dessas duplas permanecem no reality, mas uma delas dará adeus ao jogo e vai direto para a atração, onde terá aquela primeira conversa com Selfie sobre os rumos da disputa, as polêmicas e tudo o que rola na Mansão.

A Cabine de Descompressão começa no PlayPlus logo após a exibição do programa ao vivo na tela da RECORD, quando Rafa Brites e Felipe Andreoli vão anunciar quem será o casal eliminado da noite; não perca!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Bate-boca e retratação pública! Veja como foi a formação da quinta DR do Power Couple

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O caldo entornou na formação da quinta DR do Power Couple Brasil. Desta vez, além de discussões, gritaria e apontamentos, votos inéditos e um pedido de desculpa chamaram a atenção dos casais e até mesmo dos apresentadores; confira os melhores momentos da votação