Opostos se atraem!

Em cores diferentes, o casal se complementou com tons opostos. Rafa brilhou no vestido rosa com detalhes recortados e ombro de fora. Felipe apareceu chique e elegante com look all black. E aí, os figurinos inspiraram seu próximo look com o mozão? O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reprodução/RECORD