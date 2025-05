PowerCast: Lucas Selfie recebe Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues nesta segunda (26) O podcast acontece a partir das 17 horas, em todas as plataformas digitais do Power Couple Novidades|Do R7 26/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h03 ) twitter

Que tal acompanhar mais um PowerCast divertido? Lucas Selfie recebe Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues para comentar sobre o andamento do Power Couple Brasil, comentar alianças, tretas, apostas e muito mais! Esse é o terceiro episódio do conteúdo digital do reality de casais.

Não se esqueça que você pode ouvir o podcast no Spotify. Acompanhe ao vivo e mande a sua pergunta! Use as hashtags #PowerCast e #PowerCouple.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Barracos, reviravoltas e desistência: relembre a quarta semana do Power Couple Brasil

A quarta semana do Power Couple foi para lá de intensa, com entretenimento de sobra para a família brasileira. Após provas radicais, estratégias de ponta e muita emoção, restaram apenas dez casais na Mansão e muita adrenalina por vir entre eles; relembre tudo o que rolou!