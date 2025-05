Qual casal você quer salvar da próxima DR? Vote nos competidores que planeja proteger da berlinda do Power Couple Brasil 7 Novidades|Do R7 01/05/2025 - 23h37 (Atualizado em 01/05/2025 - 23h40 ) twitter

Não economize nos votos para tentar salvar seus favoritos! Arte/R7

A primeira votação do Power Couple Brasil está no ar e a decisão é sua! Capriche nos votos no R7.com e ajude seus participantes favoritos a escaparem na DR, que acontece na próxima semana. O casal menos votado vai direto para a berlinda, correndo risco de eliminação.

Com o menor tempo na Prova dos Casais, Ana Paula e Antony são o primeiro casal confirmado. Em seguida, por acumularem o menor saldo da semana, Giovanna e Diego ocuparam os próximos banquinhos. Por último, a votação da Mansão determinou o último casal da DR. Acumulando seis votos, Tali e Rafa fecharam a formação.

Como o público já sabe, nenhum desses casais será eliminado desta vez. Porém, o menos votado deles já carimba o passaporte para a primeira DR oficial da temporada, que será formada no programa desta quarta (7).

E agora, quem você quer livrar desse perrengue?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adrenalina nas alturas! Primeira Prova dos Homens tem choro e superação no Power Couple:

