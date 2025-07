'Não tem como defender', afirma Nat sobre falas de Carol para Eike | Power Couple

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, na tarde desta sexta-feira (4), Nat e Eike comentaram a treta que protagonizaram com Carol e Radamés; iniciada após a judoca declarar para o ator que ele não aguentaria cinco minutos com ela. "Eu nunca olhei para a Carol", disse Eike. "Eu encarava o Radamés porque ele me encarava", explicou em seguida. "Achei péssimo", opinou Nat sobre as falas de Carol. "Não tem como defender", finalizou.



