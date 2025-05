Rafa Brites e Felipe Andreoli revelam como se sentiram na estreia do Power Couple

Rafa Brites e Felipe Andreoli abriram as portas de seu camarim, apelidado carinhosamente de Suíte Ultra Power. O casal revelou o que mantêm no espaço e até em quais momentos eles tiram um cochilo. Os dois também falaram sobre como se sentiram com a estreia da sétima temporada e quais provas eles querem ver no programa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!