Bora Correr da RECORD Brasília marca presença na Terry Fox Run 2025 Em sua 3ª edição em Brasília, a corrida solidária reforçou a mobilização mundial contra o câncer e contou com a presença do selo Bora Correr da RECORD Brasília. Record Brasília|Do R7 22/09/2025 - 11h03 (Atualizado em 22/09/2025 - 11h03 )

Divulgação RECORD Brasília

Mais uma vez, o selo Bora Correr da RECORD Brasília esteve presente em um evento que conecta esporte e solidariedade: a Terry Fox Run, realizada no último sábado (20), no Estacionamento 5 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

A iniciativa reforça o compromisso da emissora em incentivar hábitos saudáveis, apoiar o esporte local e estar ao lado de projetos que fazem a diferença na vida das pessoas. A corrida, que faz parte de uma mobilização global presente em mais de 30 países, reuniu alunos, famílias, atletas e empresas em uma manhã de solidariedade e esperança.

Inspirada na história de Terry Fox, atleta canadense que transformou sua luta contra o câncer em uma causa internacional, a edição brasiliense destinou 100% do lucro arrecadado ao GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, instituição referência no tratamento e na pesquisa oncológica.

Com atividades para toda a família, pontos de hidratação, música, aquecimento coletivo e até a possibilidade de levar pets para o percurso. Ao estar presente em mais essa edição, o selo Bora Correr da RECORD Brasília fortalece sua missão de acompanhar e valorizar eventos esportivos da capital, conectando o público a experiências que unem saúde, bem-estar e impacto social.

