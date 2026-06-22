Bora de Bike reúne centenas de ciclistas em Águas Lindas de Goiás Em sua 20ª edição, evento da RECORD Brasília reuniu centenas de ciclistas em Águas Lindas de Goiás, com pedal, sorteio de bikes, diversão e muita animação para toda a comunidade

Divulgação RECORD Brasília Ronaldo Silva

O último sábado, dia 20, foi marcado por esporte, lazer e muita animação em Águas Lindas de Goiás. Em sua 20ª edição, o Bora de Bike, realizado pela RECORD Brasília, reuniu mais de mil ciclistas em uma grande manhã de celebração ao ciclismo, à qualidade de vida e à integração com a comunidade.

O evento aconteceu no estacionamento do Mercadão Goiano e contou com a participação de famílias, grupos de pedal, atletas amadores e apaixonados por bike, que coloriram as ruas da cidade em um percurso cheio de energia e entusiasmo.

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Além do pedal, o público também aproveitou uma programação especial, com muita música, diversão, interação com a equipe da RECORD Brasília e sorteio de bicicletas, que tornou o momento ainda mais especial para os participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da RECORD Brasília em promover eventos que aproximam a emissora do público, incentivam hábitos saudáveis e valorizam a população do Entorno.

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Com mais uma edição de sucesso, o Bora de Bike consolida sua força como um dos grandes eventos esportivos e comunitários da região, levando alegria, movimento e conexão para milhares de pessoas.