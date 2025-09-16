Bora de Bike reúne milhares de ciclistas no coração de Brasília em setembro Edição de setembro do Bora de Bike reuniu milhares de ciclistas no Eixo Monumental, destacou o RecordPlus e contou com apresentação da Esquadrilha da Fumaça Record Brasília|Do R7 16/09/2025 - 15h47 (Atualizado em 16/09/2025 - 15h47 ) twitter

No último domingo, 14 de setembro, Brasília recebeu mais uma edição do Bora de Bike, evento que já faz parte do calendário esportivo e de lazer da cidade. A concentração aconteceu na Praça do Buriti, de onde os ciclistas partiram em um percurso pelo Eixo Monumental, passando por pontos turísticos icônicos da capital federal.

Realizado pela RECORD Brasília, o evento reforça o compromisso da emissora em promover iniciativas que estimulam qualidade de vida, bem-estar e integração comunitária. Nesta edição, a cor roxa tomou conta do Bora de Bike em alusão ao RecordPlus, dando um tom especial à celebração e divulgando a plataforma que está de cara nova, mas com a mesma qualidade da RECORD. Entre os destaques, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça fez presença e emocionou o público, tornando a experiência ainda mais inesquecível.

Segundo a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, “o Bora de Bike é uma ação que une saúde, lazer e comunidade. Brasília precisa de iniciativas como essa, que aproximam as pessoas e ainda contribuem socialmente.” Para Douglas Lopes, diretor comercial da Record Brasília, “o Bora de Bike é uma oportunidade de estar junto da comunidade e reforçar o papel da emissora em promover qualidade de vida e integração social.” A edição de setembro reafirmou a vocação de Brasília como palco de grandes encontros esportivos e culturais, unindo pedal, solidariedade e momentos inesquecíveis para toda a comunidade.

