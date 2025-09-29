Encontro de Comunicadores das Cooperativas do DF reúne especialistas e movimenta a RECORD Brasília Evento reuniu comunicadores do DF na RECORD Brasília para debater propósito, inovação e oportunidades no cooperativismo.

Divulgação RECORD Brasília

No dia 25 de setembro, a RECORD Brasília recebeu o Encontro de Comunicadores das Cooperativas do Distrito Federal, que teve como tema central “Marcas com Propósito: comunicação que conecta e transforma”. O evento foi marcado por trocas de experiências, networking e debates sobre os desafios e oportunidades da comunicação cooperativista.

A programação contou com três painéis de destaque:

Marcas Cooperativas com Propósito: autenticidade, ESG e impacto real, com Thaisa Bogoni;

Branding Cooperativista e a Construção da Marca SomosCoop: cultura, identidade e estratégia de comunicação em tempos digitais, com Eliane, CEO da agência CAFEÍNA;

Inteligência Artificial na Comunicação: aplicações práticas, riscos e oportunidades da IA na criação de conteúdo e na gestão de marca, com José Aquino, consultor e treinador da Bravend.

Durante o encontro, o Gerente Comercial da RECORD Brasília, Alan Spínola, apresentou as oportunidades que a emissora oferece ao mercado e destacou um projeto especialmente desenvolvido para atender cooperativas, reforçando a sintonia da emissora com o setor.

Após as palestras, os participantes realizaram um tour pela RECORD Brasília e ficaram encantados com a estrutura e a infraestrutura tecnológica da emissora, que abriu suas portas para fortalecer a integração e o relacionamento com os comunicadores.

O evento consolidou-se como um espaço estratégico para o fortalecimento da comunicação cooperativista no Distrito Federal, reforçando a importância da troca de conhecimento e do alinhamento entre mídia, marcas e propósito.