RECORD Brasília marca presença na Food Run com o selo Bora Correr Parceira de mídia do evento, a emissora levou o BORA CORRER à prova que reuniu esporte, gastronomia e entretenimento na capital

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília marcou presença na Food Run Brasília com o selo BORA CORRER. Realizada neste domingo, 23 de agosto, no Setor de Clubes Sul, a corrida de 5 km reuniu atletas, famílias e apaixonados por atividades físicas em uma manhã dedicada à saúde, ao entretenimento e à gastronomia.

Um dos grandes diferenciais da Food Run foi a programação após a linha de chegada. Os participantes encontraram um circuito de ilhas gastronômicas com frutas frescas, pães, hambúrgueres, frios, cafés, sucos, doces, bolos e sobremesas geladas. Com público estimado em aproximadamente 1.500 participantes, o evento apresentou um formato que aproxima as corridas de rua do universo gastronômico e cria novas possibilidades de conexão entre marcas e consumidores.

‌



Por meio do BORA CORRER, a RECORD Brasília fortalece sua presença nos principais eventos esportivos da cidade, ampliando a visibilidade de iniciativas que promovem saúde, bem-estar e experiências relevantes para a população do Distrito Federal e entorno.