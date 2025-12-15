RECORD Brasília marca presença no Dia do Marinheiro com ativação esportiva na Corrida pelas Águas e pela Vida Emissora reforça seu compromisso com o esporte ao levar ativações interativas e o selo Bora Correr para mais um grande evento esportivo da capital

Divulgação RECORD Brasília

No último domingo, dia 14, data em que se celebra o Dia do Marinheiro, a RECORD Brasília esteve presente na Corrida pelas Águas e pela Vida como mídia oficial do evento, reforçando seu compromisso com o esporte, a saúde e a qualidade de vida.

Para tornar a experiência dos corredores ainda mais especial, a emissora levou para a arena da corrida uma de suas ativações mais queridas pelo público: o Golzinho da RECORD, que encantou atletas e participantes, garantindo interação, diversão e muitos registros do momento.

A ação também marcou mais uma ativação do selo Bora Correr, iniciativa da RECORD Brasília que incentiva a prática esportiva e a participação em eventos que promovem bem-estar e integração com a comunidade.

O sucesso da presença na Corrida pelas Águas e pela Vida reafirma o posicionamento da RECORD Brasília como uma emissora próxima do público e engajada com o esporte local, encerrando o ano com mais uma ativação de sucesso e fortalecendo sua conexão com grandes eventos esportivos da capital.