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RECORD Brasília reúne candidatos ao Governo do DF em debate marcado por propostas e diálogo

Realizado nesta segunda-feira (21), encontro recebeu elogios das equipes de todos os candidatos presentes pela organização e condução

Record Brasília|Do R7

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Divulgação RECORD BRASÍLIA

A RECORD Brasília realizou, nesta segunda-feira (21), em sua sede, o debate com os principais candidatos ao Governo do Distrito Federal. Cinco concorrentes ao Palácio do Buriti responderam a perguntas diretas e a questionamentos de jornalistas e da população sobre saúde, transporte, educação e combate à corrupção.

Participaram José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Kiko Caputo (Novo) e Paula Belmonte (PSDB). Também convidada, a atual governadora, Celina Leão (PP), não compareceu em razão das atividades do cargo, conforme nota enviada por sua equipe.


Classificado como um debate de “alto nível” pelas equipes de todos os candidatos presentes, o encontro se destacou pela organização, estrutura técnica e condução. A emissora também disponibilizou uma sala específica para receber os demais veículos de comunicação e apoiar a cobertura jornalística.

Resultado do trabalho integrado de diversos setores da emissora, o debate reforçou o compromisso da RECORD Brasília com a informação, o diálogo e a democracia do Distrito Federal.

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