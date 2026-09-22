RECORD Brasília reúne candidatos ao Governo do DF em debate marcado por propostas e diálogo Realizado nesta segunda-feira (21), encontro recebeu elogios das equipes de todos os candidatos presentes pela organização e condução

Divulgação RECORD BRASÍLIA

A RECORD Brasília realizou, nesta segunda-feira (21), em sua sede, o debate com os principais candidatos ao Governo do Distrito Federal. Cinco concorrentes ao Palácio do Buriti responderam a perguntas diretas e a questionamentos de jornalistas e da população sobre saúde, transporte, educação e combate à corrupção.

Participaram José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Kiko Caputo (Novo) e Paula Belmonte (PSDB). Também convidada, a atual governadora, Celina Leão (PP), não compareceu em razão das atividades do cargo, conforme nota enviada por sua equipe.

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Classificado como um debate de “alto nível” pelas equipes de todos os candidatos presentes, o encontro se destacou pela organização, estrutura técnica e condução. A emissora também disponibilizou uma sala específica para receber os demais veículos de comunicação e apoiar a cobertura jornalística.

Resultado do trabalho integrado de diversos setores da emissora, o debate reforçou o compromisso da RECORD Brasília com a informação, o diálogo e a democracia do Distrito Federal.