Bora de Bike chega à 41ª edição e colore Goiânia com saúde, alegria e cidadania Gratuito e aberto a todos, o passeio acolheu desde ciclistas iniciantes até veteranos do pedal Record Goiás|Do R7 18/09/2025 - 11h34 (Atualizado em 18/09/2025 - 11h34 )

Goiânia viveu uma manhã inesquecível no último domingo (14/09), com a realização da 41ª edição do Bora de Bike, promovido pela Record Goiás em parceria com o Detran-GO, Unimed Goiânia, Fernando Bicicletas, e diversos órgãos estaduais e municipais que apoiaram a iniciativa.

O evento, pioneiro entre emissoras de TV em Goiás, mais uma vez reuniu poder público, empresas privadas e grupos de pedal em uma grande corrente do bem. As ruas da capital se transformaram em verdadeiras avenidas de alegria sobre duas rodas, mostrando que é possível harmonizar bicicletas e carros no trânsito.

Desde sua estreia, em agosto de 2012, quando duas mil pessoas coloriram o centro de Goiânia, o Bora de Bike não para de crescer. Hoje já são 41 edições realizadas, inclusive noturnas, reunindo, em média, cinco mil ciclistas a cada encontro. Uma história que comprova: pedalar é mais que esporte, é qualidade de vida, respeito e cidadania.

Nesta edição, a concentração aconteceu no pátio do Detran, no setor Cidade Jardim. Logo cedo, os participantes receberam kits, frutas, massagens, exercícios de aquecimento e até oficina para ajustes rápidos nas bicicletas.

O percurso de 15 km contou com esquema especial de segurança, agentes de trânsito, trios elétricos e pontos de hidratação. Na chegada, além da festa, o público celebrou com o sorteio de seis bicicletas novinhas entre os inscritos.

Gratuito e aberto a todos, o passeio acolheu desde ciclistas iniciantes até veteranos. Mais uma vez, o Bora de Bike reafirmou sua missão de mostrar que é possível transformar a cidade em um espaço mais humano, saudável e sustentável.

