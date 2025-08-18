RECORD reforça protagonismo e integra debates estratégicos na SET Expo 2025; confira Emissora estará presente nos quatro dias do evento, com destaque para a participação do CEO, Marcus Vieira, no painel de abertura ‘Visão dos CEOs: o futuro da mídia’ Diversos|Do R7 18/08/2025 - 10h24 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h24 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Feira acontece entre os dias 18 e 21 de agosto de 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo

A SET Expo, maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina, terá, este ano, uma presença expressiva da RECORD durante os quatro dias – de 10 a 21 de agosto. Entre os destaques, está a participação do CEO da emissora, Marcus Vinícius Vieira, que integrará, no dia 19 de agosto, às 9h, o painel “Visão dos CEOs: o futuro da mídia”.

Em um encontro inédito, Vieira dividirá o palco com líderes de alguns dos maiores grupos de comunicação do país: Daniela Abravanel Beyruti, CEO do SBT; Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo; e Claudio Luiz Giordani, CEO do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

A participação da RECORD na feira se estende por todos os dias do evento, com executivos de diferentes áreas contribuindo para painéis que tratam desde segurança cibernética e modelos de negócio para TV aberta, até inovações em publicidade e distribuição de conteúdo.

Já no primeiro dia, 18 de agosto, Alex Viana, gerente de cibersegurança e infraestrutura de TI, participa da discussão sobre ameaças cibernéticas no futuro da TV. No mesmo dia, Silas Nascimento, gerente técnico e de engenharia da RECORD Brasília, modera um painel sobre novos modelos de negócio para a TV aberta.

Finalizando essa agenda, Sergio Di Santoro, assessor de planejamento de engenharia da emissora, conduz um debate internacional sobre a expansão do padrão de TV digital, que conta com a participação de Madeleine Noland, presidente da ATSC (Advanced Television Systems Committee), entidade responsável pelo desenvolvimento dos padrões técnicos da televisão digital nos Estados Unidos.

O segundo dia do evento terá a presença do CEO e de outros nomes estratégicos da RECORD. Sergio Di Santoro retorna como palestrante no painel “Convergência Total: Produção, Publicidade e Distribuição Potencializando as Marcas”.

Já André Dias, superintendente de rede, discutirá a sustentabilidade das redes ao lado de Leonora Bardini, diretora do Canal TV Globo, e Daniel Abravanel, diretor de rede e relações institucionais do SBT. Na sequência, Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma, integra o debate “O futuro da publicidade na TV”.

Encerrando a participação, no dia 21, Vinicius Galvão Marques, arquiteto e desenvolvedor de soluções da RECORD, estará no painel “Aceleração e otimização nos processos de produção de conteúdo”, moderado pelo supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília, Tomaso Papi.

Com presença em debates centrais, a RECORD reafirma, na SET Expo 2025, seu papel de liderança e protagonismo nas discussões que definem o futuro da comunicação no Brasil e na América Latina.