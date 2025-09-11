Programas alcançam ampla vantagem sobre concorrente na RECORD Bahia
Os programas Fala Brasil e Hoje em Dia continuam conquistando excelentes resultados na audiência da RECORD Bahia, superando com folga o terceiro colocado no estado.
Em setembro, o Fala Brasil registrou uma audiência 656,4% superior à da terceira colocada, alcançando pico de 8,55 pontos durante sua exibição. Já o Hoje em Dia também se destacou, com uma audiência 343,4% acima da emissora na terceira posição e pico de 8 pontos.
Os bons números se repetem em comparação com o mês anterior. Em agosto, o Fala Brasil marcou 417,6% acima da terceira colocada, com pico de 9,07 pontos, enquanto o Hoje em Dia registrou 233,1% de vantagem, atingindo um pico de 9,84 pontos de audiência.
Além disso, no último domingo, 07 de setembro, o programa Acerte ou Caia, apresentado por Tom Cavalcante com a participação especial de Jessica Smetak (apresentadora do Bahia no Ar), também foi destaque. A atração conquistou uma audiência 13,8% maior que a da terceira colocada, com pico de 8,9 pontos.
Esses resultados reforçam a consolidação da RECORD Bahia como uma das principais preferências do público baiano não apenas nas manhãs de segunda a sexta, como aos domingos também.