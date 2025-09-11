Programas alcançam ampla vantagem sobre concorrente na RECORD Bahia Os programas Fala Brasil e Hoje em Dia continuam conquistando excelentes resultados na audiência da RECORD Bahia, superando com folga o terceiro colocado no estado. Record Bahia|Do R7 11/09/2025 - 12h27 (Atualizado em 11/09/2025 - 12h31 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

Em setembro, o Fala Brasil registrou uma audiência 656,4% superior à da terceira colocada, alcançando pico de 8,55 pontos durante sua exibição. Já o Hoje em Dia também se destacou, com uma audiência 343,4% acima da emissora na terceira posição e pico de 8 pontos.

Os bons números se repetem em comparação com o mês anterior. Em agosto, o Fala Brasil marcou 417,6% acima da terceira colocada, com pico de 9,07 pontos, enquanto o Hoje em Dia registrou 233,1% de vantagem, atingindo um pico de 9,84 pontos de audiência.

Além disso, no último domingo, 07 de setembro, o programa Acerte ou Caia, apresentado por Tom Cavalcante com a participação especial de Jessica Smetak (apresentadora do Bahia no Ar), também foi destaque. A atração conquistou uma audiência 13,8% maior que a da terceira colocada, com pico de 8,9 pontos.

Esses resultados reforçam a consolidação da RECORD Bahia como uma das principais preferências do público baiano não apenas nas manhãs de segunda a sexta, como aos domingos também.

FONTE: FONTE: Kantar IBOPE Media - Instar Analytics - Gde. Salvador | Emissoras: RECORD; SBT| Período: Agosto e Setembro | Programa: HOJE EM DIA E FALA BRASIL | Dados Dom.: RAT%, SHR%: Total Ligados) | Dados Dom.: RAT%, SHR%, GOLDMIN E GOLDMINVAL AGOSTO - PICO DE AUDIÊNCIA “FALA BRASIL” ÀS 08h41min ; PICO DE AUDIÊNCIA “HOJE EM DIA” ÀS 10H49min; PICO DE SHARE “FALA BRASIL” ÀS 09h34min; PICO DE SHARE “HOJE EM DIA” ÀS 09h35 min - GOLDMIN E GOLDMINVAL PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO - PICO DE AUDIÊNCIA “FALA BRASIL” ÀS 09h34min ; PICO DE AUDIÊNCIA “HOJE EM DIA” ÀS 10H49min; PICO DE SHARE “FALA BRASIL” ÀS 09h34min; PICO DE SHARE “HOJE EM DIA” ÀS 09h35min - Números arredondados (Com 0 casa decimal).